Vnoučete se bohužel nedožil: Dcera zesnulého lovce (✝44) krokodýlů je pět měsíců po svatbě těhotná

Stejnou uniformu nosil i její otec, slavný lovec krokodýlů Steve Irwin (✝44). Bindi doplnila, že je v prvním trimestru a chce se sledujícími sdílet celý průběh těhotenství.

Bojovníci za ochranu divokých zvířat se vzali teprve před pěti měsíci, necelý rok po zásnubách. Kvůli opatřením proti koronaviru na svatbě neměli žádné hosty.

Je to 14 let, co otec Bindi Steve tragicky přišel o život, když mu rejnok propíchl hrudník. Bindi tehdy bylo pouhých osm let. Magazínu People svěřila, že by byl její otec z Chandlera nadšený. Irwinova rodina pokračuje v jeho práci, stejně jako přiženěný Powell. ■