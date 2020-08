Lucie Křížková má novou parťačku za zesnulou Stáňu Lekešovou (✝63): V Sama doma ji doplní tahle blonďatá sporťačka

Bára Černošková doposud působila ve sportovní redakci České televize. Foto: archiv ČT

Teprve nyní dostane Lucka, která se střídala s dalšími kolegyněmi, novou partnerku do stálé dvojice. Od září se jí stane sympatická blondýnka Barbora Černošková, kterou jsme doposud znali hlavně jako moderátorku ČT sport.

Lucie Křížková sdílela krásnou vzpomínku na zesnulou Stáňu Lekešovou

Instagram L. Křížkové/ Česká televize

"Jsem nadšená, že moje celoživotní zvědavost a touha dozvídat se nové věci, má teď oficiální rozměr. Moc se na to těším. Na Sama doma mě totiž lákalo právě to. Improvizace před kamerou si u Branek Bodů Vteřin moc neužiju, zpravodajství je přece jen jiná disciplína," míní Barbora.

Těší se i na spolupráci s Lucií Křížkovou. "Viděli jsme se párkrát, když jsem byla v Sama doma jako host. A Lucka byla i součástí konkurzu, protože šlo o modelové vysílání ve dvojici. S Luckou a také Janou Havrdovou. Obě byly moc milé. Lucku z obrazovky znám už roky, pamatuju si, že jsem jí fandila, když jako sportovkyně vyhrála Miss ČR. Paradoxně jsem ale víc znala jejího manžela Davida, který je vynikající jachtař a působil i jako olympijský expert České televize," svěřila Černošková.

Ta vystudovala obor historie-filosofie, zároveň strávila několik let na Právnické fakultě, nyní se profesně věnuje sportu, což je dost široký rozptyl zájmů. "Do Sama doma chodí zajímaví hosté z mnoha oborů a je mou povinností jejich práci nastudovat a v tématech se orientovat," vidí to jako výhodu moderátorka, která se bude i nadále věnovat i práci ve sportovní redakci. ■