Poprvé hraje kojící maminku: Vagnerové museli kvůli roli vytvořit umělá prsa, aby neukazovala ta svá

V době koronavirové pandemie sice Hanka Vagnerová (37) natáčela s kamarádkou Evou Doležalovou krátký snímek Raven, až nyní se po nucené pauze vrhá rovnýma nohama do pracovního procesu. My jsme ji potkali na natáčení romantické filmové komedii Matky .

Ve filmu si oblíbená herečka zahraje s kolegyněmi Petrou Hřebíčkovou (40), Sandrou Novákovou (38) a Gabrielou Marcinkovou a zajímavé je, že je jediná, která nemá osobní zkušenosti s mateřstvím.

„Není to poprvé, co hraji maminku. Tentokrát máme ale kliku, protože máme strašně roztomilá a hodná miminka,“ uvedla Hanka s úsměvem a jedním dechem dodala: „Už jsem hrála maminku a někdy to s nimi není jednoduché. Stane se, že přijdou na plac a nejsou naladěné na natáčení a bez ustání pláčou. To bývá náročné pro všechny zúčastněné. To se nám tady zatím nestalo.“

V jedné ze scén bude Vagnerová také kojit. Zde tedy musel zasáhnout filmový maskér. „Mám spoustu kamarádek, které mají malé děti. Není to pro mě neznámá. Pro tyto záběry mi dělali umělá prsa. Ani jsem nechtěla ukazovat ta svoje,“ přiznává herečka.

Hanka je během kariéry, která je rozjetá v Česku i v zahraničí, zvyklá na mnoho věcí, ale umělé poprsí jí vytvářeli poprvé. „Už jsem samozřejmě zažila, že mi dělali umělé uši nebo jiný nos, ale toto byla první zkušenost. Musím říct, že David Šesták odvedl skvělou práci a vypadalo to velmi reálně,“ říká Hanka, která nám v rozhovoru odpověděla na to, jestli neměla tendenci si o několik čísel větší přednosti nechat udělat i v reálném životě. Odpověď se dozvíte v našem videu. ■