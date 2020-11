Své děti, jejichž otcem je také herec, by Petra Hřebíčková na natáčení brát nechtěla: To jim nechceme udělat

Petra Hřebíčková promluvila o natáčení filmu Matky. Super.cz

I Hřebíčková poznala úskalí natáčení s dětmi, ale při této zkušenosti si nezoufá. „Hrát s dětmi je těžké, protože nechápou, že je to práce a chtějí se zabavit. Na druhou stranu jsou dokonale autentické,“ říká Petra.

Herečka vychovává s kolegou Matějem Dadákem čtyřletého Šimona a dvouletého Mikuláše. Neuvažovala o tom, že by syny využila na tomto natáčení? „Produkce se mě na to ptala, ale s přítelem jsme se rozhodli, že jim tohle nechceme dělat. Víme, co to obnáší, a není to vůbec legrace. Častokrát se potřebuji soustředit na svou roli. Nastaly situace, kdy jsem své filmové dítě odložila a ono tam bylo se svou maminkou. Mohla jsem hrát jiný obraz a nebyla nervózní, že moje dítě je někde s chůvou,“ vysvětluje herečka.

Hřebíčková patří mezi nejobsazovanější herečky u nás. Práci s mateřstvím se jí daří dobře kloubit i díky tomu, že má v hlídání výpomoc. „Matěj je skvělý táta. Máme taky skvělou chůvu, která pomáhá, když hlídá jen Matěj,“ říká s úsměvem Petra Hřebíčková.

Premiéra filmu Matky se chystá po rozvolnění restrikcí kvůli pandemii koronaviru. ■