Tak nervózní ji často nevidíme: Na natáčení nového filmu Sandra Nováková prozradila, co jí nedá spát

Sandra Nováková na natáčení filmu Matky Super.cz

Jak zvládla tuto dvojitou úlohu? „Je to pro mě možná jednodušší v tom, že to režíruje můj manžel Vojtěch Moravec. Doma se o tom samozřejmě bavíme. Když si všimnu nějakých chyb, tak to ladíme,“ popisuje herečka pozitiva a zároveň zmíní minus: „A naopak ho možná znervózňuju v tom, že má strach, aby mi to nepokazil.“

Na Sandře bylo na natáčení mezi jednotlivými scénami vidět, že je přece jen nervózní, byť je to dobrá herečka. „Pro mě je složitější situace, že jsem se obsadila sama. Hrozně nerada bych to pokazila ostatním, kteří skvěle hrají. Jsou to velké nervy a já ani nevím, proč jsem si to udělala.“

Sandra s kolegyní Vandou využívaly vlastních zkušeností při psaní scénáře. „Je to naše téma, ze kterého jsme čerpaly. Ve filmu se odehrávají i naše příběhy.“

Nebylo to poprvé, kdy se Nováková a Moravec potkali na place. Spolupracovali spolu již v minulosti a oba to prý baví. „Obě postavy jsou ve věku hlavních hrdinek, obě mají děti, obě ví, jaké to je porodit a nezbláznit se z toho, obě jsou vtipné. Myslím, že ve scénáři tohle všechno je,“ říká režisér Vojtěch Moravec. ■