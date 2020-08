Perličky z kultovního Kamaráda do deště: Výbuch v centru Prahy, cool dvojka Tofi a Vaculík a jeden velký hit

Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi Foto: Reprofoto Kamarád do deště

Vaculík a Tofi se před kamerou setkali poprvé v roce 1982 ve filmu Vítr v kapse. A právě ten odstartoval jejich hvězdnou kariéru. Když o šest let později přišel Kamarád do deště, byla to sázka na jistotu. V hlavních rolích dva herečtí idolové a k tomu hit Dávej, ber, dramatická zápletka, noční Praha, veksláci, taxikáři… Z filmu se záhy stala kultovní záležitost a v roce 1992 se dočkal i pokračování.

Michal a Tomáš

Kamaráda do deště jste určitě viděli, takže jen stručné připomenutí děje: Mladý a nezkušený číšník Michal (Sagvan Tofi) se dostane do pořádného maléru – okradou ho o tržbu, kterou měl jít uložit do banky. Protože je ale v podmínce a nikdo by mu to nevěřil, rozhodne se požádat o pomoc kamaráda taxikáře Tomáše (Lukáš Vaculík).

Drama na Národní třídě

Kamaráda do deště točil režisér Jaroslav Soukup (73) v centru Prahy v srpnu roku 1987. Scénář přitom vznikl již v roce 1985, ale natáčení se zpozdilo kvůli Lukáši Vaculíkovi, který musel tehdy na vojnu. Režisér, který s ním počítal už od začátku, se rozhodl, že na něj počká.

Jedna z hlavních scén se odehrává na Národní třídě před klubem Reduta. Mafiáni v ní Tomášovi zapálí auto, protože jim nepřinesl včas vypůjčené peníze. Filmaři měli docela problém. Přece jen, nechat vybuchnout auto v centru Prahy není žádná hračka. Kvůli natáčení se také odkláněla tramvajová a automobilová doprava z Národní třídy. V okolních domech bydleli navíc lidé, a tak bylo velké štěstí, že výbuch vysklil „jen“ pár nejbližších výloh.

Jenže pak nastal problém se zasklíváním a opravami, protože skla byl tehdy nedostatek. Vzhledem k náročnosti scény i složité logistice by ji dnes mohla točit nejspíš jen hollywoodská produkce.

Tofiho hit

Hudbu k písni Dávej, ber složil kytarista Ján Baláž z Elánu, text napsal Eduard Pergner. Původně ji nazpívali oba herci společně, ale producentům se zpěv Lukáše Vaculíka nezdál a jeho hlas nakonec vystřihli.

Ve filmu tak zpívá jen Sagvan Tofi, přičemž Dávej, ber se stal nejznámějším hitem jeho repertoáru. Kromě tohoto songu se ve filmu můžete těšit mj. také na Tlakovou níž Richarda Müllera.

Co jste možná nevěděli

Scéna, ve které si jde Michal vyzvednout do obchodního domu Máj peníze ze záchodové nádržky, byla napsána podle skutečné události. V roli profesora kunsthistorie Syřištěho se ve filmu objevil divadelník a spisovatel Ivan Vyskočil (91), který natáčení nikdy příliš „nemusel“.

Ani tentokrát neměl zájem, ale protože o něj režisér Soukup opravdu stál, hučel do něj prý tak dlouho, až ho přesvědčil. ■