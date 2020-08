Tři testy měla negativní, až čtvrtý pozitivní: Hvězda Čarodějek předvedla fanouškům šokující následky koronaviru

ČTĚTE TAKÉ: Slavná herečka podstoupila dva potraty. Byla to pro mě správná volba, říká

Podle posledních studií je vypadávání vlasů jedním z vedlejších příznaků viru a Alyssa není jediná, kdo má podobnou zkušenost. Někteří sledující v komentářích přiznali, že na tom byli podobně.

„Tohle je po jednom učesání,“ ukázala pořádný chuchvalec vlasů. „Noste ty zatracené roušky,“ doplnila.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV