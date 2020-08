Manželka fotbalisty Kadeřábka odhodila stud: Zveřejnila nahé foto s bříškem krátce před porodem

Tereza Kadeřábková Foto: Instagram T. Kadeřábkové

Kráska porodila dceru, kterou s manželem, bundesligovým fotbalistou Pavlem Kadeřábkem, pojmenovali netradičním jménem Elva. Modelka teď odhodila stud a na Instagramu zveřejnila nahé foto s těhotenským bříškem. Chtěla tak upozornit na nedokonalosti ženské postavy.

„Tělo moje, občas na tebe bývám dost naštvaná za to, jak vypadáš, a přitom jsi tak neuvěřitelné... Dokázalo jsi odnosit a porodit dvě zdravé a krásné děti a já si to do konce svého života budu neustále připomínat, když by mě zas třeba někdy přepadla slabší chvilka a byla bych nešťastná z toho, jak vypadám. Jsi tak silné,“ napsala Kadeřábková k intimnímu snímku, který vznikl jen pár dní před porodem.

Fotku věnovala všem úžasným maminkám. Tereza má doma ještě téměř čtyřletou dceru Emu, jež je ze sestřičky nadšená. ■