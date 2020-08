Hubne do plavek a je to znát. Dáda Patrasová byla na rozloučení s Hankou Krampolovou (✝59) za šik dámu

Dáda Patrasová Michaela Feuereislová

Do restaurace přišla i herečka Dáda Patrasová (64), jež se s Krampolovými dlouho zná. Patrasová sice dorazila až později, ale snad každý si všiml, jak moc jí to slušelo. Ač si Krampol přál, aby vzpomínková akce nebyla ve smutném duchu, Dáda i tak z piety k Hance zvolila černé šaty.

Jiří Krampol uspořádal vzpomínkové setkání na zesnulou manželku Hanku.

Super.cz

Ty ale měla krátké nad kolena a všem ukázala, že i po šedesátce je to stále šik dáma, na které bylo vidět, že v posledních měsících zhubla. Nedávno se ostatně na Instagramu pochlubila, že hubne do plavek, a tak směle mohla vybrat ze šatníku krátké šatičky.

Vzpomínkové setkání na Hanku Krampolovou se prý povedlo, bylo důstojné a dojemné. "Všichni se sešli v klidu, popovídali si a zavzpomínali na chvíle, které společně s manželi strávili," popsal atmosféru v restauraci prezident soutěže Muž roku David Novotný, který se s párem roky přátelil.

ČTĚTE TAKÉ: Dojemné a důstojné rozloučení s milovanou ženou Hankou (✝59): Po písni Natálie Grossové se Jiří Krampol rozplakal

A za pravdu mu dávali i další pozvaní hosté. „Přesně takhle by si to Hanka představovala,“ říkali. Krampol se svou manželkou Hankou prožil 27 let. Náhlé úmrtí bylo způsobeno krvácením do trávicího traktu a celkovým vyčerpáním organismu. ■