Hana Mašlíková se s manželem neudobřila: Narozeninová oslava syna odhalila, že to mezi partnery pořád skřípe

Díky synovi si krásná moderátorka udržuje úsměv na rtech a dobrou náladu. Michaela Feuereislová

„Ať se v našich životech děje cokoli, do čeho ostatní nevidí, neznají důvody našich rozhodnutí, ale přesto hodnotí, jsou tady tyto naše největší životní lásky, které v nás vše zahojí. Mému osudovému muži života jsou už 3 roky. Vždycky tady budu pro tebe, miláčku,“ napsala dojemně blondýnka k fotce se synem, na které ovšem chybí jeho tatínek.

Před pár dny se Hana na svých sociálních sítích svěřila, že ani její manželství není bezproblémové, a že její manžel navštívil strip bar, což ji nadzvedlo ze židle. Fitness trenér se vzápětí obhájil tím, že do nočního podniku zavítal na sraz s kamarádem, se kterým si pouze vypil kávu. Jak se ale nyní ukázalo, moderátorce nepříjemná situace leží v žaludku stále, a ani její manžel krizi nebere na lehkou váhu.

„Spoustu věcí jsem v životě podělal, ale on je to nejlepší, co se mi v životě povedlo. Pro jeho štěstí bych udělal cokoliv,“ napsal pyšný tatínek k fotce s malým Andreasem a připojil i jeden snímek s manželkou, ke kterému napsal: „Nic v životě není černobílé, většina věcí má svoji příčinu i důvod, i když někdy je to jen naše vlastní blbost. Ale vždycky si člověk musí včas uvědomit, co je v životě opravdu důležité,“ naznačuje trenér. ■