Olga Lounová se pochlubila rodiči: Je celá maminka!

Olga Lounová se pochlubila rodiči. Foto: instagram O. Lounové

Nyní fanouškům představila svoje rodiče, s nimiž volno na ostrově tráví. Věnují se především vodním radovánkám, protože tam po zemětřesení v roce 1953 moc památek, vyjma zrezivělého vodního vraku, nezůstalo.

"Tak to jsou naši! Tulí se k sobě i po 40 letech! No je to tak, protože geny nezapřeš, tak se k nim tulím taky. Není nic hezčího, než je vidět, jak se drží za ruku a jak pořád něco probírají a plánují a budují. Jsou to prostě úžasňáci a jsem moc vděčná, že jsem jejich holčička (nevím jestli jsou rádi i oni, ale děti si nevybíráš)," napsala k fotkám Olga, která podobu, hlavně s maminkou, nezapře. ■