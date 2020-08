Jirka chtěl, aby to bylo barevné, říká o rozloučení s Hankou Krampolovou jejich rodinná přítelkyně

Ivana Němečková prozradila, jak vypadalo rozloučení s Hanou Krampolovou Foto: archiv I. Němečkové

Nebyl to klasický potřeb. Jiří Krampol (82) se chtěl se svou manželkou Hankou (✝59), která minulý týden náhle zemřela , rozloučit tak, jak by si ona sama přála, tedy s úsměvem a bez slz. Jak se zdá, tak se vše podařilo podle jeho představ.

„Probíhalo to rychle a hladce a všichni byli naladěni na loučení,“ komentovala atmosféru akce rodinná přítelkyně Ivana Němečková, která byla jednou z posledních, se kterou nebožka hovořila. „Bylo to milé a důstojné. Byla tam rodina a nejbližší přátelé. Jen ti, které Jirka chtěl pozvat," uvedla známá lékařka.

Krampol pozvané prosil, aby nedorazili v černé, tedy v barvě, kterou jeho žena neměla v lásce. Naopak byly vítané veselé barvy. „Jirka chtěl, aby to bylo barevné a byli jsme v barvách, tak jsme si vzali světlé šaty. Nebyli jsme sami. Snažila jsem se splnit to, co si Jirka přál,“ říká doktorka Němečková.

Jiří Krampol uspořádal vzpomínkové setkání na zesnulou manželku Hanku.

Na akci nejdříve promluvil duchovní, otec Damián, slovo si následně vzal profesor Juan Braun. Dojemnou píseň poté zazpívala Natálie Grossová s Danem Matouškem. „Vystoupení Natálky všechny včetně Jirky dojalo. Bylo to hezké. Byla tam krásná vystavená fotka a obrovská květina a další květinová výzdoba vytvořená z kytek od hostů,“ popisuje paní Ivana, která nebyla jedinou, která nabídla vdovci pomocnou ruku v těžkých časech. „Cokoli, co bude Jirka potřebovat, tak se na nás může obrátit. Budeme se snažit mu pomoct přijít na jiné myšlenky. Jirka je ale realista, optimistický člověk, má před sebou hodně práce,“ říká Ivana Němečková. ■