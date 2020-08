Roste jako z vody. Rytmus zplodil se svou krásnou manželkou vlastní mini kopii

Sanel se stále víc podobá tatínkovi. Foto: Instagram J. Alagič Vrbovské

„Před pár dny jsem měla malinké miminko, dnes mám malého uličníka,“ komentovala moderátorka jednu ze svých posledních fotek se synem zveřejněných na sociální síti Instagram. Roční chlapeček oblečený do slušivých džín, bílé košile a s rošťáckým sestřihem, za který by se nemusel stydět ani zkušený barber, jako by z oka vypadl slavnému tatínkovi. Podobnost zaznamenává i jeho maminka.

„Malý Paťko,“ komentovala podobu svého syna s manželem Jasmina Alagič. ■