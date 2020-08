S milovanou Haničkou Krampolovou (✝59) se loučila i její sestra. Luděk Sobota přiznal, že ho Hanka kdysi milovala

Rodina a přátelé vzpomínají na zesnulou Hanu Krampolovou. Super.cz

Jiří Krampol (82) v úterý uspořádal vzpomínkové setkání na svou zesnulou manželku Hanku (✝59). Herec nemá rád klasické pohřby, a tak do hospody své kamarádky Šárky Grossové pozval rodinu i přátele, kteří si jeho ženu připomínají ve veselém duchu.

„Měly jsme se s Hankou moc rády, nečekala bych to, že teď, když jí to tak slušelo a byla v takové pohodě, že se to stane, jdeme se s ní rozloučit,“ řekla Super.cz sestra Hanky Krampolové Marie Kottová. Dorazili také manželé Sobotovi.

ČTĚTE TAKÉ: S Haničkou (✝59) se loučil tam, kde to měli oba rádi: Jiří Krampol vyrazil posedět s kamarády ještě před oficiální tryznou

Luděk Sobota s úsměvem přiznal, že do něj Hanka byla jeden čas zamilovaná. Háček byl v tom, že byli oba zadaní. „Hanka tvrdila, že do mě kdysi byla zamilovaná, což bylo vlastně v době, kdy už chodila s Krampolem, takže už to bylo zbytečný,“ vzpomínal Sobota.

„S Hankou jsem prožila několik hezkých večírků na Okoři na zahradě, takže mám jen hezké vzpomínky,“ přidala se Sobotova manželka Adriena.

Vzpomínkovou sešlost si nenechal ujít ani bývalý premiér Jiří Paroubek. „Byla to hrozně milá paní, měl jsem ji rád, s Jirkou máme dlouhá léta přátelské vztahy a ona byla jeho součástí,“ řekl Super.cz

Pozvánku od Jiřího Krampola dostal také ředitel soutěže Muž roku David Novotný „S Hankou jsme se přátelili. Loni jsme byli společně v Tunisku, kde měla zdravotní problémy, ale vrátila se ve skvělé formě. Je mi to moc líto, co se stalo, protože Hanka byla velmi aktivní člověk a poslední dobou byla plná optimismu a elánu a život ji zase začal bavit,“ řekl.

ČTĚTE TAKÉ: Jiří Krampol o úmrtí milované manželky: Bylo to absolutně nečekané, držel jsem ji v náručí

Hana Krampolová zemřela minulý týden v úterý. Náhlé úmrtí bylo způsobeno krvácením do trávicího traktu a celkovým vyčerpáním organismu. S Jiřím Krampolem žila 27 let. ■