Ilustrační foto Profimedia.cz

Arron Crascall je britský DJ a instagramový komik, kterého sleduje téměř pět miliónů lidí. Svými vtípky dokáže neskutečně pobavit a my vám zde servírujeme další z nich. Tentokrát se pustil do napodobování gymnastky, která využívá své schopnosti hadí ženy i při nakupovaní. Arronovi to zas tak dobře nešlo a div si nepřivodil zranění.