Týden před odchodem své milované ženy stál Ladislav Frej ještě na divadelních prknech a zkoušel novou hru

Díky režisérovi Vladimíru Strniskovi si herec poprvé zahraje s kolegyní Simonou Stašovou. Super.cz

Oblíbený herec je i přes svůj důchodový věk stále aktivní a přesto, že na něm v pauzách byla znát únava a pravděpodobně i bolest, kterou se svou ženou v posledních dnech zažíval, na jevišti fungoval jako profesionál a nedal na sobě nic znát.

Populární doktor Sova z Nemocnice na kraji města nám během generální zkoušky prozradil, že má s rolí brblajícího a zapomnětlivého profesora v penzi Normena něco společného. „Jisté je, že se ta figura se mnou potkala v těch samých letech. Hraju osmdesátníka, za rok mi bude osmdesát. Hodně vzpomínám v těchto letech na svého otce. Ne že bych ho kopíroval nebo imitoval, ale můj otec je pro mě velká inspirace,“ svěřil Super.cz.

ČTĚTE TAKÉ: Už podruhé mu rakovina zabila milovanou osobu: Ladislav Frej přišel o přítelkyni Gábinu

O stavu své partnerky, která tou dobou ještě sváděla boj se zákeřnou nemocí, pochopitelně mluvit nechtěl. Prozradil ale, jak si od divadla i všech starostí ulevuje „Když je ta možnost, tak nejlépe trávím léto na své zahradě se svými psy. Přijdu po zkoušce, natáhnu se do lehátka a koukám do zeleně a do nebe a odpočívám,“ dodal s úsměvem. ■