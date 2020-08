Simona Stašová se nemůže dočkat, až se stane babičkou: Přepadávám do kočárků, vnouče bych vyměnila za divadlo, říká

S Ladislavem Frejem si v nové divadelní roli zahrají na prarodiče. Super.cz

V hlavní roli se představí po boku ostříleného Ladislava Freje (78), se kterým bude hrát starší manželský pár. Podobně jako ve svých předešlých rolích se herečka na jevišti pořádně vyřádí a o emoce nebude nouze. Dokonce svou postavu označila za lehce bláznivou. „Já jsem taky bláznivá a vždycky ty moje role mají něco společného se mnou, takže já se od nich nemůžu odstřihnout. Je kouzelná, ta hra má obrovskou hloubku, humor a je lidská,“ prozradila Super.cz Simona.

Na jevišti se z ní stane babička, v reálu na tuto životní roli ještě čeká. Starší syn Marek (33) i mladší syn Vojta (24) jsou zatím bezdětní. „Ten starší už by mohl, nemá se k ničemu. Ten menší zase studuje, je uvážlivý. Taky má dlouholetou partnerku, tak doufám, že to oběma vydrží, protože jsem spokojená s těmi svými budoucími snachami,“ pochvaluje si vkus synů.

Stašová se už nemůže dočkat, až bude babička. Pro vnoučata by byla schopná přinést jakoukoli oběť. „Já už jsem úplně nakynutá na to, abych měla malé dítě, přepadávám do každého kočárku. Klidně bych to vyměnila za divadlo, a to už je co říct!,“ dodala s žertem. ■