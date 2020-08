Perličky z komedie Limonádový Joe: Nechutná Kolaloka i inspirace pro Terminátora

Karel Fiala se proslavil jako Limonádový Joe. Foto: Jaroslav Švehla, Právo

„Já se vrátím a se mnou přijde zákon“, „Počítám do tří. Jestliže se neomluvíte, promluví mé Smith & Wessony“, „Chceš-li pistolníkem býti, musíš Kolaloku píti“, „Škoda pro tebe olova, šejdíři!“, „A noci jsou zde chladné? To abych si vzal teplé prádlo…“, „Ach tak – vy mě milujete zdarma“, „Nestojím o vaše Kidy“ – kdo by neznal hlášky slavného Limonádového Joea?