Neteř Jaromíra Jágra už zase zhubla. Podívejte se, jak to teď krásné Pavlíně sekne v bikinách

Pavlína Jágrová Foto: Instagram P. Jágrové

Neteř hokejové legendy Jaromíra Jágra (48) Pavlína Jágrová sice nedávno prozradila, že přibrala nějaké to kilo navíc, ale vidět už to na její sexy postavičce rozhodně není.

Půvabná blogerka a influencerka zapózovala v bikinách u bazénu, kde relaxovala během tropického víkendu. Jak je vidět, volné kalhoty už nosit nemusí.

Pavlína Jágrová v karanténě přibrala.

Super.cz

„Přibrala jsem a forma teď není podle mých představ. Raději nosím kabát a volné kalhoty. Skinny jeans už vůbec,“ řekla v červnu Super.cz Pavlína, jež do srpna stihla zase zhubnout a směle může do plavek. Krásná Pavlína nedávno připustila, že jí slavné příjmení Jágrová pomáhá.

ČTĚTE TAKÉ: Má Jaromír Jágr novou holku? Takhle na dotaz reagovala hokejistova neteř

"V něčem to slavné jméno pomohlo, ovšem mého strejdu sledují lidi, které zajímá hokej. A i když mě třeba začali sledovat kvůli němu, tak nerozuměli tomu, co dělám já, a dostávala jsem od nich spíš velkou kritiku, že to, co dělám, je k ničemu," prozradila nedávno kráska, jež má s Jaromírem Jágrem krásný vztah. ■