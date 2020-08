V průsvitném prádle zapózovala v koupelně: Andrea Pomeje by mohla být klidně nahá

Andrea Pomeje pózovala v průsvitném spodním prádle. Foto: instagram A. Pomeje

Trochu rozpálit své fanoušky se po delší době rozhodla DJka Andrea Pomeje (32). Na rozdíl od jiných známých tváří se ovšem nemůže pochlubit fotografiemi z dovolené, a to ani po Česku, věnuje se teď hlavně zařizování domu.

Andrea tak místo v bikinách u moře, koupaliště, rybníku či bazénu zapózovala aspoň ve spodním prádle doma v koupelně. To dělá relativně často, ovšem tentokrát zvolila prádélko, které moc prostoru pro fantazii neponechává.

V průsvitné podprsence předvedla v plné kráse, jak vypadají její ňadra po druhé plastické operaci, kterou musela podstoupit i ze zdravotních důvodů, protože se jí jeden z implantátů otočil. Zatím jich vždycky ukázala jen kousek.

"Jo, je to průhledný! Nechtělo se mi to zamazávat! Beztak už to všichni znáte z časopisu," připomněla v komentáři, že ještě před operací pózovala pro Playboy. ■