Princezna z Řachandy vyznala lásku snoubenci: Zveřejnila ale fotku, kde mu chybí zub!

Denisa Pfauserová publikovala fotku žádosti o ruku, kde je vidět, že snoubenci chybí zub. Foto: instagram D. Pfauserové

Připojila totiž snímek, kdy před ní přítel klečí na pláži Nikki Beach v Saint Tropez, ale vyfocený je ze strany, kde mu chybí zub. Musí být fakt svatý, když neprotestoval.

"Kéž by tenhle okamžik trval věčně. Našla jsem kluka, který mě miluje takovou, jaká jsem. Dělá mi snídaně, i když vstávám strašně pozdě. Zvykl si na to, že dupu, mlaskám a miluju křupavý jídlo. Vyndavá mi vlasy z hřebenu a trpělivě uklízí vše, co mi odpadne z ruky. Dá mi svoji bundu, když svou módou neodhadnu počasí. Je připraven s ubrouskem vždycky, když se pocintám. Hledá se mnou všechno, co ztratím. Nevadí mu moje trapný fóry a proti mým nesčetným dotazům se stal imunní. Dodává mi sílu vždycky, když jsem smutná a blbne se mnou, i když na to někdy sám sílu nemá," vypsala Denisa na Instagramu všechno, čím si ji partner získal.

Pak přišla řada i na vysvětlení výběru fotografie, která pro snoubence není zrovna lichotivá. "A v neposlední řadě... Nechá mě dát na Instáč fotku, kde nemá zub, i když si ho kvůli tomu budou v práci dobírat, protože ví, že mi to udělá radost a že mě to rozesmívá. Protože my se spolu vlastně pořád hlavně smějeme," vysvětlila. ■