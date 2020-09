Kdyby nesměla zpívat, profesi může vyměnit z fleku: Kamila Nývltová zvládá profesi svatební cukrářky na výbornou

Kamila Nývltová je skvělá cukrářka. Foto: facebook K. Nývltové

Najde se ale i výjimka, která by mohla z fleku profesi změnit a bude i tak žádaná. Tou je zpěvačka Kamila Nývltová (31), jejíž velkou vášní je pečení. Po různých koláčích, zákuscích, dortících a buchtách to dotáhla k ještě větší dokonalosti, když na sociálních sítích publikovala snímky, kdy sladkostmi zásobila celou stavební hostinu. A dort byl hotové umělecké dílo, které jí všichni chválili.

"Krom dortu jsem napekla asi 350 mini zákusků a pak odpadla. Přátelé, díky za nádherné zprávy ohledně mého dortu. Tý jo, tak já se dám asi na dráhu pekařky? V sobotu po svatbě jsem nemohla ani chodit. Od rána do večera jsem zabrala mamce kuchyň a jela jako fretka, jen v úterý jsem si odskočila zazpívat s kapelou na koncert... Ale stálo to za to. Je to prostě můj velký relax a miluji to hned po zpěvu," vyznala se Kamila. ■