Její vnady neupadnou v zapomnění: Bára Mottlová se opět předvedla v bikinách

Bára Mottlová se nechala vyfotit v bikinách v bazénu. Foto: instagram B. Mottlové

Herečka Bára Mottlová (34) se stará o to, aby její vnady neupadly v zapomnění. S přítelem, fitness trenérem Pepou Kůrkou, který se stará i o její tréninkové a dietní plány, sice tráví léto pouze v Česku, ale na to, aby si zajeli zarelaxovat aspoň u nás doma, si čas najdou.

Pár totiž společně objíždí různé resorty a užívají si wellness víkendy, kde může Bára svoji vypracovanou, ale stále svůdnou postavičku předvést a zprostředkovaně zážitky přenést i svým fanouškům. "Letní den v bazénku to jistí," zdraví je sexy blondýnka.

Poté, co pózovala pro pánský časopis, je se svojí figurou už téměř spokojená, i když má prý na sobě stále co zdokonalovat. Bojí se jen toho, aby hubnutím právě nepřišla o svoje vnady. "V určitých letech už začne být gravitace neúprosná, a kdybych měla hubnutím přijít o prsa, to bych se na to radši vykašlala," svěřila Super.cz. ■