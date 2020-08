V 9. měsíci má jen 12 kilo nahoře: Moderátorka Gabriela Lašková ukázala rostoucí bříško

Gabriela Lašková má 3 týdny před porodem 12 kilo nahoře. Foto: instagram G. Laškové

"Uf. Od pátku mám pocit, že to začíná být docela... ale co kecám, pořádně náročné! Těžké nohy, náročné dýchání a baterky se nějak nedobíjí. Jo a to spaní? To je taky dobrá disciplína. Ale už za chvíli je tu! Necelé tři týdny do porodu, miminko naše! Schválně, jestli si dáš jako Ben načas, anebo nás překvapíš dřív," napsala do instagramového postu Gábina.

Že čeká druhého potomka a synovi Beníkovi nadělí spolu s manželem Filipem sourozence, oznámila Lašková v únoru. S televizní obrazovkou se rozloučila v červnu už kvůli brzkému vstávání, protože v rámci změn na Primě se přesunula z hlavního večerního zpravodajství do ranního bloku. ■