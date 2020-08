Tropické léto sexy moderátorky: Eva Perkausová vystavila u bazénu svůdné křivky v bikinách

Eva Perkausová Foto: Instagram E. Perkausové

Moderátorka Eva Perkausová (26) si skvěle užila tropický víkend. A to i přesto, že večer pracovala. Přes den se totiž svlékla do plavek a chytala bronz v bikinách. Postavičku má blonďatá kráska parádní, a tak potěšila nejedno mužské oko.

„Víkend a 30°C plus večerní Showtime, ideální kombinace,“ pochvalovala si moderátorka. Až se nechce věřit tomu, že si Perkausová sexy křivky udržuje i bez denní návštěvy fitka.

„Stravu nedržím vůbec, jím, na co mám chuť. Po dovče, když mám dvě kila navíc, omezím pečivo a sladký a je to zpátky. Cvičím přiměřeně, dvakrát do týdne si jdu zaběhat," řekla nedávno Super.cz kráska, které lze jedině závidět. Co by za to jiná žena dala? ■