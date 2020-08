Jako v pohádce. Princezna z Řachandy se zasnoubila

Denisa Pfauserová se bude vdávat. Foto: Instagram D. Pfauserové

„Okamžik, kdy jsem řekla ANO svému Hrdinovi, protože bez tebe už si život neumím představit, protože s tebou jsem šťastná, protože ty jsi můj celý svět,“ pochlubila se na sociální síti Pfauserová. Denisin snoubenec není z oboru a seznámila se s ním náhodou.

Denisa Pfauserová ráda nosí odvážné šaty. Líbí se i jejímu protějšku.

„Byla jsem s holkama v baru a on tam byl na rozlučce se svobodou. Tedy ne jeho, ale kamaráda. Ze začátku jsem si říkala, co to bude za kluka, že přece není možné potkat někoho normálního v baru, Honza je strojní inženýr, a přesto si máme co říct,“ říkala před časem Super.cz sympatická herečka, která dříve chodila s hereckým kolegou Alešem Bilíkem.

A jak je vidět, zamilovanost z krásného páru jen čiší! ■