Manžel Hany Mašlíkové šel do strip baru. Absolutní neúcta k ženě, vzkázala mu bývalá sexbomba

Hana Mašlíková s manželem Andrém Michaela Feuereislová

Mašlíková přiznala, že jejich manželství není dokonalé, a že ji manžel zklamal. Navštívil totiž strip bar, ač moc dobře věděl, že něco takového jeho žena jen těžko skousne.

Večer ve společnosti striptérek Mašlíkové otevřel oči. S Andrém je celkem šest let a mají spolu téměř tříletého syna Andrease.

„Abyste pochopili, že Instagram ukazuje jen to hezké, co chceme, aby bylo vidět. Vždycky jsem odsuzovala ženatého nebo zadaného chlapa, který šel do strip baru. Každý má na to svůj názor, pro mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě! Celých šest let jsem měla jediné přání, aby tam nikdy nešel můj muž, celých šest let mi říkal, že to vnímá stejně. Bohužel některá přání jsou nadlidský úkol. Proto přestaňte snít o princi a raději přijměte realitu a život jaký je,“ napsala na Instastories Mašlíková.

Nic podle není tak dokonalé, jak na první pohled vypadá. „Jak to máte chápat? Už mě přestalo bavit dělat ze svého manžela pana úžasňáka, a vám tady na Instagramu nalhávat, že máme dokonalé manželství. Nejsme úžasní a bohužel ani naše manželství není, takže všichni závistivci, a ti co nás nemají rádi, budou dnes skvěle usínat. Bože, to je úleva, jako by ze mě spadla hromada obrovských kamenů,“ dodala kráska, který už zřejmě prozřela a pochopila, že žádný muž ani žena nejsou bez chyb. ■