Lenny Kravitz sdílel fotku s manželem své ex. Fanoušky dostal i komentář

Lenny Kravitz Foto: Jan Handrejch, Právo

Naposledy se na téma přátelství těchto dvou hvězd rozepsali u fotky, jíž Kravitz Momoovi gratuloval k narozeninám. „Vše nejlepší. Jedna rodina. Jedna láska,“ napsal interpret hitu American Woman.

Jeden z fanoušků pak reagoval, že i když to asi nebylo vždycky snadné, obdivuje a fandí tomu, že spolu dva muži dokážou vyjít se ctí. Na to mu Kravitz odpověděl, že naopak: od začátku mezi ním a Momoou panovala pohoda. „Je to požehnání,“ dodal zpěvák.

V komentářích se pak rozběhla debata, že tahle rodina má opravdu velké štěstí. „Představte si, že by to tak bylo v případě všech rozvedených rodičů. Jen si představte, kolik tisícovek dolarů bychom ušetřili na terapiích,“ žertoval jeden z fanoušků. „Bože, Lisa Bonet je opravdu klikařka,“ napsal další.

Herečka má s Kravitzem jednatřicetiletou dceru Zoe, s Momoou pak třináctiletou Lolu a jedenáctiletého Nakou-Wolfa. ■