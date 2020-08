Monika Leová vás provede svým domkem na čtyřech kolech: Na téhle luxusní dodávce pracovala s manželem 2 měsíce

Dodávku si vyšperkovali do každého detailu. Super.cz

„Je to takové naše 1kk, startovací byt, který vlastníme, protože teď jsme pořád v podnájmu. Byla to úplně holá dodávka, všechno jsme si vytvořili, třeba i zateplení. Dva měsíce jsme na tom intenzivně pracovali a už je to na světě, naše malé miminko,“ raduje se moderátorka a modelka.

Během dvou měsíců, kdy auto vlastními silami a za pomoci specializované firmy předělávali, se Monice práce na dodávce natolik zalíbila, že by se tím chtěla dokonce živit. Po výpovědi z Primy, kde působila jako moderátorka, zatím novou práci nemá, takže jí nic nebrání.

„Uvidíme, jestli by mě to uživilo, ale je to tak naplňující práce, měla jsem hroznou radost, když jsme něco udělali nebo dokončili. Umím si představit, že bych takhle dělala radost jiným lidem. Vytvářela bych design a ve spolupráci s firmou bych to komunikovala,“ prozradila Super.cz brunetka.

Po slavnostní kolaudaci se manželský pár chystá se svým miláčkem na čtyřech kolech začít pořádně cestovat.

„Objezdíme Českou republiku křížem krážem, říkali jsme si, že bychom objeli všechny možné známé.“ Pochopitelně je láká i zahraničí, ale na to si v rámci současné situace raději chvíli počkají.

ČTĚTE TAKÉ: Tady mají konečně opravdové soukromí: Monika Leová s manželem nám ukázali svůj krásný byt

„Až koronavirus odejde, tak vyjedeme. Chtěli bychom objet Švédsko, Finsko, Norsko, to je náš velký cíl, a to auto na to vlastně bylo stavěné,“ dodává Monika. ■