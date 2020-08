Bývalá hvězda Ordinace zhubla a teď šla do plavek: Odhodila horní díl a smočila se ve Vltavě

Anna Kulovaná Foto: Super.cz/Instagram A. Kulované

„Když má Jiřinka novej telefon a já se chci fotit. Když mi musí půjčit podprdu, rozhánět kachny, co rušej kompozici a zařídit, aby mi to slušelo,“ smála se Kulovaná, jež je tak na jedné z fotek zachycena bez horního dílu plavek.

Anna Kulovaná o hubnutí

Super.cz

Pány ale nepotěšila, protože si před objektiv stoupla zezadu. Herečka se nedávno svěřila, že nezhubla plánovaně. Stačilo si prý odpustit alkohol.

„Není to úplně záměrně, některé věci jím, některé nejím. Musela jsem přestat pít alkohol, takže to je hned,“ řekla Super.cz blondýnka s tím, že jde spíš o otázku zdraví, než že by hubnout chtěla. Každopádně jí to moc sluší. ■