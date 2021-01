Kvůli Švejkovi přibral, ale i tak neměl nic jisté. Tito dva herci málem získali velkou roli Rudolfa Hrušínského

Kdo málem hrál Švejka místo Rudolfa Hrušínského? Foto: reprofoto Poslušně hlásím

Jsou filmy, které můžeme vidět kdykoli znovu, a proto si jen málokdo nechá ujít skvělé komedie Dobrý voják Švejk (1956) a Poslušně hlásím (1957) s nezapomenutelným Rudolfem Hrušínským (✝73) v hlavní roli. Dvoudílná adaptace režiséra Karla Steklého (✝83) zkrátka patří k tomu nejlepšímu, co v naší kinematografii vzniklo.

V průběhu let se přitom mezi filmaři objevilo několik pokusů o více či méně věrné zpracování Haškova slavného románu, například Lamačův snímek z roku 1926 s Karlem Nollem v hlavní roli, Fričův Dobrý voják Švejk se Sašou Rašilovem z roku 1931 či zdařilá animovaná verze Jiřího Trnky natočená v roce 1954.

Tři adepti na hlavní roli

Švejkovu vizáž máme spojenou s ilustracemi Josefa Lady a z této podoby vycházel i režisér Steklý. Filmovou postavu máme dnes sice neodmyslitelně spojenou s Rudolfem Hrušínským, ale slavný herec nebyl jediným adeptem na hlavní roli. Původně se uvažovalo ještě o Josefu Hlinomazovi (✝63) nebo o Josefu Beyvlovi (✝72).

Zajímavé je, že právě Hrušínský zpočátku moc šancí neměl. Tehdy mu bylo 36 let a byl hodně štíhlý, zatímco Švejk byl pyknický typ. Jenže co by herec neudělal pro roli. Rudolf Hrušínský si naordinoval „ztučňovací“ kúru, potřebná kila se mu podařilo nabrat a u konkurzu nakonec uspěl na výbornou.

Jeden herec, více postav

Jak známo, ve filmu excelují i další velké hvězdy našeho stříbrného plátna, mj. Miloš Kopecký (✝73), František Filipovský (✝86), Svatopluk Beneš (✝89), Josef Hlinomaz, Jaroslav Marvan (✝72), Josef Kemr (✝72) a mnoho dalších. Mimochodem, všichni naplnili naši obecnou představu o podobě hrdinů, jak je známe z Ladových ilustrací.

Někteří z herců přitom zvládli více postav. Například František Filipovský hrál v Dobrém vojákovi agenta Bretschneidera a v Poslušně hlásím poručíka Duba. Josef Hlinomaz se nejdřív objevil jako hostinský Palivec a poté jako feldvébl Vaněk. Fanda Mrázek (✝67) byl v Dobrém vojákovi harmonikář, v Poslušně hlásím závodčí; Jan Skopeček (✝94): úřední lékař/eskorta na nádraží v Táboře; Miloš Nedbal: věřitel/generálmajor von Schwarzburg.

Ve Švejkovi debutoval také herec Karel Hlušička (✝92). Hned v úvodu si zahrál atentátníka Gavrila Principa, který zastřelil arcivévodu Ferdinanda.

Za Švejkem do Putimi

Díky filmovému Švejkovi se můžeme kochat i pohledy na starou Prahu - natáčelo se na náměstí Kinských, u Lorety, u Rudolfina, na Uhelném, Havelském či Ovocném trhu, v Maiselově anebo Rybné ulici.

Snímek Poslušně hlásím proslavil zase jihočeskou Putim. Četnická stanice tu nestála, a tak pro potřeby filmu vznikla v domě č. p. 40, na kterém zvědaví turisté dodnes najdou informační tabulku.

Ve vedlejší ulici (č. p. 62) je hospůdka U Splavu, kolem níž vězeň Švejk vezl na káře opilou eskortu. Vyhledávaným turistickým cílem se v Putimi stal i kamenný most, přes který hlavní hrdina několikrát přejde. U mostu má od roku 2014 Švejk (a vlastně i Rudolf Hrušínský) svou sochu, jejímž autorem je akademický sochař František Svátek. Exteriéry se točily také v nedaleké Heřmani. ■