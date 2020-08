Místo v zahraničí tráví Martin Písařík léto na chatě: Na jaře ji rozboural a teď ji dává pracně dohromady

Martin Písařík Michaela Feuereislová

„Chtěl jsem jet s přítelkyní na moře na loď, mám kapitánský průkaz, tak by to byla krásná a svobodná dovolená. Ale zatím to vypadá, že budeme pracovat na naší malé chatě v lese, kterou jsem během korony celou rozboural,“ svěřil Super.cz herec, který si cestování v loňském roce užil do sytosti.

S cestovatelem Igorem Brezovarem vyrazili na motorkách do Iráku a Afriky a na podzim se jejich dokument z dobrodružné cesty objeví na obrazovkách.

Na jaře, když nemohl ani cestovat, ani hrát, se Martin věnoval dětem.

„Věnoval jsem se rodině, což bych ve svém běžném pracovním tempu tolik nemohl, a velmi jsem si to užíval. Vrátil jsem se ke kytaře a jezdil hrát před domovy seniorů své písně a užíval si toho výjimečného a milého spojení. V létě jsem odehrál pár představení na letních scénách například divadla Ungelt a teď čekám, až se v září naplno rozjede divadelní sezóna,“ dodal herec na tiskové konferenci České televize, kde představil dokumenty ze série Po jedné stopě. ■