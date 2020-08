Jiří Krampol už zná výsledky pitvy a ví, na co jeho milovaná Hanka zemřela

Jiří Krampol Michaela Feuereislová

Výsledky pitvy potvrdily to, co lékaři konstatovali krátce po smrti. „Dneska nám to řekli. Celkové vyčerpání organismu, krvácení do trávicího traktu,“ svěřil Super.cz zarmoucený Krampol.

Připomínat si pročítáním lékařské zprávy čerstvou tragickou událost pro něj bylo pochopitelně velmi náročné.

„Nic víc vám neřeknou, stanoví diagnózu a tím to končí. Pak to přijde poštou, protože vám to po telefonu nesmí říct. Musel jsem si pro tu zprávu dojít, bylo to opravdu nepříjemné,“ dodal smutně herec.

Hanka Krampolová poslední roky bojovala se závislostí na lécích a cigaretách. V dubnu byla po čtvrt roce propuštěna z psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Zdravotní potíže ji provázely i v minulosti. Loni po kolapsech skončila celkem třikrát v nemocnici, zkolabovala i během dovolené v Tunisku.

Poté se jí, jak uvedl Krampol, začalo dařit lépe. Ještě v červnu se objevila po boku manžela ve společnosti a vypadala velmi dobře. Její smrt tak byla jak pro manžela Jiřího, tak pro blízké a kamarády ranou z čistého nebe. ■