Martin Písařík se odhodlal na motorce dál než na chatu: Jeho cesta do Afriky se neobešla bez bouračky

Martin Písařík s kolegou Foto: archiv České televize

„Vždy jsem rád cestoval s batohem po světě a setkání s Igorem Brezovarem pro mne znamenalo novou výzvu. A motorka je vlastně takový pojízdný batoh, žádný luxus, člověk je blíž lidem, krajině i vůním. A jako herec jsem se chtěl o své zážitky podělit, a tak jsme “přibalili” i kameramana,“ svěřil se herec, který na podzim na obrazovkách České televize představí nový dokument s názvem Po jedné stopě do Iráku a do Afriky.

ČTĚTE TAKÉ: Písařík si nedá říct. Od rychlých strojů ho neodradila ani srážka s autem

Písařík coby začátečník nejdříve vyzkoušel cestu do Iráku a následně se s uznávaným cestovatelem Igorem Brezovarem vydal na náročnou trasu do Afriky. „Sice na motorce jezdím už od patnácti let, ale jen stylem domov-chata a nemám moc zkušeností z jízdy mimo asfalt. Učil jsem se za pochodu a přecenil své schopnosti,“ svěřil se Super.cz herec s tím, že se výprava neobešla bez bouračky.

„V Mauretánii jsme jeli 80 km po tvrdé a prašné cestě a najednou ji pokryl jemný saharský písek. Motorka se zakousla a hodila mě prudce na zem. Bylo to bolestivé, ale dopadlo to dobře,“ svěřil se Písařík s tím, že se cestování na motorce rozhodně nezalekl a je rád, že si i přes množství práce mohl zážitek dopřát. „Irák byla cesta na necelý měsíc. A Afrika nám zabrala zatím tři měsíce, ale času by bylo třeba mnohem víc, nicméně už tak jsem kvůli tomu zameškal, a to nejen v divadle, spoustu práce,“ dodal herec. ■