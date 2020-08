Nové zrzce ze Slunečné diváci vyhrožují smrtí. Drsné útoky odsoudila i Eva Burešová

Denisa Nesvačilová a Eva Burešová (vpravo) Foto: Instagram E. Burešové

Někteří diváci těžce nesou, že by její postava Karolíny mohla fušovat do vztahu Týnky a Janka ( Marek Lambora (25)). Zřejmě zapomínají, že se jedná o seriál a Denisa Nesvačilová je pouze herečka s rolí Karolíny. I tak jí někteří diváci dokonce vyhrožují smrtí. Eva Burešová teď všechny diváky prosí, aby to s kritikou nepřeháněli a přestali na její hereckou kolegyni útočit.

„Deniska Nesvačilová hraje třetí Popelkovic holku, i když nevlastní. S Týnkou mají krásný vztah a ten máme i v reálu. Dočetla jsem se spoustu ne moc hezkých zpráv, a tak bych vás chtěla poprosit, nedělejte to. Deniska je úžasná slečna a velice talentovaná herečka. Není snadné naskočit do rozjetého projektu a zasáhnout tak do příběhu. Ale není to žádná rychle vymyšlená věc. Naši scenáristé vědí, co dělají a vše bylo v plánu už od začátku. Víme, že máte postavu Týnky a Janka rádi, ale vždy se musí něco dít, aby byl každý díl zajímavý a my tak měli co pro vás točit,“ vysvětlila divákům Burešová.

„Prosím! Chraňte tuhle krásnou usměvavou duši a braňte ji, pokud někde zahlédnete zlé komentáře. Deniska není Karolína. A ani jedna z nich si nezaslouží výhrůžky smrtí. Je mi to strašně líto. Každá herečka má radost ze své práce, a pak když člověk čte nějaké takové věci, ta radost trochu ubývá, to není fér,“ řekla Burešová.

Herečka všechny prosí o trpělivost a slušnost. „Dejte si čas, zkuste Karolínu i Denisu poznat, než začnete hodnotit a dělat závěry. Buďte na ně hodní,“ žádala Burešová.

Nesvačilová není jedinou herečkou, která se kvůli své roli stala terčem útoků. S nebývalou kritikou na internetu se potýkali i Štěpánka Fingerhutová, Braňo Holiček či Jiří Štrébl. ■