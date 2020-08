Myslí na budoucnost naší planety: U Venduly Pizingerové dohlíží na třídění odpadu manžel, syn ho aspoň vynáší

Vendula Pizingerová myslí na ekologii. Super.cz

„Žijeme v ekologické době, a tak nemusíme věci vyhazovat, ale mohou být na delší dobu k použití. Veškerý výtěžek z prodeje těchto brček putuje pro Kapku naděje,“ nechala se slyšet Vendula.

V její domácnosti se na ekologii a udržitelnost myslí. „Někdy se mi stane, že zaměním papír za plast a obráceně. Máme nádoby hned vedle sebe. Toho si pak manžel vždycky hned všimne,“ směje se Vendula.

Ve většině rodin pochází motivace k ohleduplnosti vůči planetě zejména z té nejmladší generace. To tak u Pizingerů prý úplně není. Patnáctiletý Jakub má ale svůj úkol. „Kuba má na starost nošení věcí do popelnic s tříděným odpadem. Pokud se to u mladých lidí rozvine u začátku, tak je to jen dobře,“ říká Vendula, která se prý rozhodně nechce řídit slovy: „Po nás potopa.“ ■