Na jméně pro miminko se Pizingerová s partnerem neshodli: Vyhraje ten, kdo bude dřív u matrikářky

„Jakubovi je patnáct let, už půjde na střední školu, už není malý. Myslím si, že se těší. Bude to pro mého syna a mého muže nové,“ říká Vendula.

Ptali jsme se jí, jestli si s manželem nechali prozradit pohlaví miminka. „Ze začátku jsme to zkoumali a nebylo to vidět. Teď už to víme, ale necháme si to pro sebe,“ říká.

A je už vybrané jméno? „Myslela jsem si, že to máme vybrané, ale zatím to vypadá, že to bude boj. Vyhraje asi ten, kdo bude první u matrikářky,“ rozesmála se svým pověstným nakažlivým smíchem Vendula. „Manžel chce dvě jména, já jen jedno. Kdysi jsem u Jakuba uvažovala o dvou jménech. S jedním jménem to budou mít děti jednodušší,“ dodává na toto téma Vendula Pizingerová. ■