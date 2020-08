Porod ji čeká za dva měsíce, ale už dnes má Vendula Pizingerová jasno, jak svého dalšího potomka přivede na svět

Vendula Pizingerová nepřemýšlí o alternativních metodách porodu. Super.cz

„Nic mi neschází, a tak pracuji,“ mávla rukou Vendula na představení skleněných brček, jejichž výtěžek poputuje na podporu Kapky naděje. Na toto téma dále uvádí: „Těhotenství není nemoc. Je pravda, že někdy jsem víc unavená a přidají se k tomu i žaludeční nevolnosti, ale to je myslím normální.“

Ptali jsem se jí, jestli je aktuální těhotenství jiné v porovnání s těmi předchozími. „Když jsem byla těhotná poprvé, tak mi bylo dvaadvacet let. To už je hodně let. Od té doby se myslím změnil přístup lékařů. Dnes je daleko víc metod různých zjišťování genetických poruch. Stále jsme na pozorování a chodíme na kontroly. Mámy jsou víc pod kontrolou a zároveň pod stresem.“

V době, kdy se nabízí různé alternativy porodu, si Vendula nemusí lámat hlavu nad variantami, jak přivést miminko na svět. „Já mám porod jasný. Rodila jsem císařským řezem, a tak to bude i potřetí. O žádných alternativách bych ale ani neuvažovala,“ říká Vendula Pizingerová. ■