Geny sportovních hvězd nezapře. Sedmiměsíční dcera akčních rodičů Plekance a Šafářové už stojí i chodí

Lucie Šafářová má sportovně nadanou dceru. Super.cz

Spíš než další těhotenství by si Šafářová dovedla představit návrat na kurt. „Uvidíme, co přijde v budoucnu. Možná si někdy zahraju českou extraligu. Uvidíme, co osud přinese,“ říká Lucie, která hraje zatím hlavně pro zábavu. Buď si zapinká s partnerem, nebo s některou oblíbenou kolegyní, ke kterým patří například Karolína Plíšková.

ČTĚTE TAKÉ: Není divu, že uchvátila Tomáše Plekance. Lucie Šafářová si vyzkoušela roli modelky. Vypadá skvěle!

Zajímali jsme se o to, jestli se u dcery tenistky a hokejisty už začal projevovat nějaký sportovní talent. „Ona je strašně akční dítě. Zatím to vypadá, že je sportovně nadaná, ale zatím je brzy to hodnotit,“ odpověděla s úsměvem Lucie Šafářová a na toto téma dodala: „Jsme sportovní a akční rodina, takže se bude muset sportovnímu životu přizpůsobit. Je jí sedm měsíců a už stojí a chodí, tak je pohybově dost dopředu.“ ■