Blanka Matragi popsala dramatickou situaci po výbuchu v Bejrútu: Nemocnice nestíhají ošetřovat zraněné

Blanka Matragi Michaela Feuereislová

Situace v Bejrútu je podle Matragi velmi dramatická. „Všude jsou vypadaná okna. Silnice jsou pokryté skleněnou drtí z vypadaných oken. Nemocnice nestíhají ošetřovat zraněné lidi. Ošetřují je, kde se dá, dokonce na parkovišti,“ popsala Super.cz hrůzné následky česká umělkyně, která se snaží ze šoku dostat prací.

„Práce pomáhá. Naplňuje mě sounáležitost. To, že se všichni lidi semkli, mi hodně pomáhá,“ dodala Blanka Matragi, jež s manželem Makramem uklízí poničený ateliér.

„Mnohdy zde až do večera pracujeme nad výšivkami. Bylo to jen pár minut před výbuchem, co jsme odsud odešli,“ oddechla si návrhářka. ■