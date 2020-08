Dobrodruh Vágner nebyl několik měsíců za hranicemi: Troufne si už slavný rybář do exotiky?

Jakub Vágner Super.cz

Co pro Jakuba Vágnera (38) ještě před několika měsíci bylo nemyslitelné, je nyní realitou. Rybář a dobrodruh byl zvyklý na život na cestách. Jen co se vrátil z jedné expedice, už balil a vyrážel na další. Více než v české kotlině trávil čas v exotických krajinách.

Letos je tomu jinak. Kvůli koronavirové pandemii tráví známý rybář již několik měsíců doma, a kupodivu si to užívá. „Já jsem od ledna, kdy jsem byl naposledy mimo republiku, nikde nebyl. Musím říct, že si to užívám, protože jsem od svých dětských let nezažil rok, kdy bych byl takhle v České republice, a ač to bude možná zvláštní, tak já jsem si celou koronavirovou krizi užil,“ svěřil Super.cz Jakub Vágner.

Cestu do zahraničí ale již plánuje, jen si počká, až bude možné do exotických krajin cestovat bez omezení. „Určitě plánuji nějakou cestu, ale zatím se mi moc nechce být po návratu čtrnáct dní v karanténě a nic nedělat, takže nejdřív si počkám, až se ta situace uklidní, a v klidu vycestuji. A když se neuklidní, zase přehodnotím plány,“ uvedl Vágner, který na tiskové konferenci České televize představil svůj nový dokument České rybí legendy.

„Tento dokument navazuje na Rybí legendy, které jsem točil v zahraničí. Fanoušci rybaření a přírody mě pořád přemlouvali, abych se věnoval i České republice a těm rybím a lidským legendám tady u nás,“ prozradil Vágner. „Věnujeme se nádherným lokacím u nás a konkrétně třem druhům: sumec, štika a úhoř,“ dodal známý rybář k pořadu, který bude na obrazovkách na podzim. ■