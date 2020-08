Podívejte se, co dnes dělá jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek 80. a 90. let

Někdejší hlasatelka Hana Heřmánková je manažerkou Divadla Bez zábradlí. Foto: Divadlo Bez zábradlí

To momentálně stejně jako další divadelní scény prochází vlivem koronaviru a následných opatření složitějším obdobím, Heřmánkovi se přesto rozhodli dozkoušet a už v létě uvést novou hru. Muzikál Cikáni jdou do nebe bude mít slavnostní premiéru 7. a 8. září v Praze, a otevře tak novou sezónu, už v létě jej ale divadlo uvede v exkluzivních předpremiérách v rámci letních scén, a to v Brně, Slavkově, Mikulově a Kutné Hoře.

„Vlivem pandemie se zkoušení nejprve přerušilo, odsunulo, a poté se představení v náročném třífázovém režimu dozkoušelo. I proto jsme chtěli, aby herci měli pocit, že to nepodstoupili zbytečně, takže jsme šli do rizika i přesto, že jsou letní prázdniny a situace je nejistá,“ řekla Super.cz Heřmánková, která i s manželem jako za starých časů po městech vylepuje plakáty zvoucí do jejich divadla. ■