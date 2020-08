Půvabná herečka se rok po svatbě rozvedla a nyní už září vedle nového partnera. Poprvé ho ukázala ve společnosti

Aneta Vacek má nového partnera. Super.cz

"Mám nového partnera, je to hodnej kluk a zatím je to všechno v pohodě," řekla Super.cz Aneta. Prioritou pro ni bylo, jaký vztah bude mít s jejím synem.

"Můj nový partner a jeho celá rodina mého kluka berou, jako by k nim patřil. Proto jsme možná spolu delší dobu. Berou nás oba. Je to to nejdůležitější pro mámu," vysvětluje zpěvačka a herečka.

Za sebou už mají první společnou dovolenou. "Byli jsme na dovolené v Chorvatsku. Bylo tam s námi dalších pět rodin s dětmi. Takže taková školka. Jedna z nejlepších dovolených," prozrazuje.

Během karantény byla bez práce. Nyní doufá, že se vše vrátí a divadla začnou fungovat. "Modlíme se, aby to v listopadu bylo už v normě a začnou se hrát Děti ráje. Svět se zase vrátí do normálu," dodala. ■