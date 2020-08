Bez studu a bez retuše. Mamina Tereza Černochová se ukázala ve spodním prádle

Při focení dodávala Tereze odvahu kamarádka Natálie Debnárová (vpravo) Foto: Lindex (2x)

Její motivací nebylo exhibovat, ale hájit rozdílnosti ženského těla díky kampani spodního prádla švédského módního řetězce.

„Víte, ono nejde úplně o mě, ale spíš obecně o ženy, předsudky, stereotypy. Jde o to, aby se ženy cítily ve svých tělech dobře, aby jim dávaly to, co si tělo žádá. Pohyb, péči, relax a stravu,“ vysvětlila Super.cz zpěvačka důvod, proč do projektu šla.

„Některé ženy se příliš řeší, některé vůbec. Některé bojují s anorexií, jiné s obezitou. Těch extrémů je hodně. Ale!!! Jsme pořád bytosti z masa a kostí, ženského pohlaví. O to přeci jde, ne?“ pokládá řečnickou otázku Tereza, které dodávala odvahu před objektivem XXL modelka Natálie Debnárová, která má s předváděním prádla už své zkušenosti.

„S Natálkou nás dalo dohromady focení pro švédskou značku prádla. Sice se neznáme dlouho, ale hned jsme si padly do oka. Tady totiž myslí na plus size ženy, neretušují, a na svých fotkách a videích se snaží zachytit ženy každého věku, barvy pleti, velikostí. Snaží se zachytit jejich přirozenou krásu, vnější i vnitřní. Tento koncept je mi sympatický,“ dodává Černochová.

Využili jsme příležitosti a ptali se Terezy, jak prožívá aktuální období po zrušení koncertů kvůli pandemii koronaviru.

ČTĚTE TAKÉ: Marie Doležalová odhodila stud a ukázala tělo po porodech

„Doba koronavirová s každým "zacvičila" po svém. Monkey Business se na tři měsíce zastavili, ale i přes zrušení veškerých velkých akcí hrajeme nyní naše koncerty a jsme šťastní. To je naše hnací síla, náš motor, díky kterému se dá lépe dýchat. Na podzim vydáme novou desku s názvem Freedom On Sale,“ říká Tereza Černochová. ■