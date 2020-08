Jan Maxián a jeho manželka Lucie už netvoří pár

Jan Maxián s manželkou Lucií Profimedia.cz

„Je to tak, Honza to asi nechce pouštět moc do světa, ale naše okolí to už ví, je to déle než rok, co nejsme spolu. Řeší se rozvod, který asi bude na delší běh,“ řekla Expresu instruktorka jógy a osobní trenérka Lucie.

Svatbu měli Maxiánovi v roce 2012 na ostrově u Afriky.

„Svatba nás napadla asi deset nebo devět dní před odletem. Nejdřív jsme zjišťovali, jestli se v cizině můžeme vzít a co je k tomu vše potřeba zařídit, aby se tak mohlo stát. Když jsme se dozvěděli, že to obvykle trvá minimálně dva až tři měsíce, řekl jsem si, že to za těch pár dní určitě stihneme,“ řekl Jan poté, co jejich sňatek vyšel najevo.

Rozchod s manželkou herec nekomentoval. Pouze uvedl, že jsou stále manželé, jde o rodinnou záležitost a že se o svém soukromí s médii nebaví. ■