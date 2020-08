Poslední fotky Hanky Krampolové (✝59): Dva dny před smrtí se nechala hýčkat v salonu krásy

Hana Krampolová se pár dní před smrtí nechala hýčkat u Pityho. Foto: archiv salon Framesi

Jen dva dny před smrtí Hanky Krampolové (✝59) nic nenasvědčovalo tomu, že svého muže Jiřího Krampola (82) brzy opustí. Krátce před svým skonem vyrazila dokonce do salonu, kde se před plánovanou dovolenou nechala trochu zušlechtit.

Víkend před svým odchodem prožila relaxačně, a to na kosmetice a u kadeřníka, kde hýřila dobrou náladou. Krampolová se nechala hýčkat v salonu v centru Prahy u vizážisty Petra Krejczy alias Pityho.

„Je to strašně smutné. Vůbec jsem to nečekal, protože Hanka byla u mě v salonu o víkendu. Staral jsem se jí o pleť a náš kadeřník o vlasy. Vypadala skvěle,“ řekl Super.cz vizážista slavných, který je mimo jiné známý jako účastník reality show VyVolení.

„Myslím, že se i v poslední době dobře cítila. Říkala, že se chce líbit Jiříčkovi, a že je ráda, že jí dorostly vlasy, že se v téhle délce cítí dobře. Z účesu byla nadšená. Přibrala pár kilo a vypadala výborně. Stalo se to ve chvíli, kdy to nikdo nečekal,“ dodal Pity s tím, že si den u něho v salonu užívala.

„Měla skvělou náladu, vypadala vážně dobře. Byl jsem rád, že se zase vidíme. Je mi to moc líto a Jirky taky. Byla to fajn ženská a měl jsem ji rád. Když jsme se viděli, nikoho nenapadlo, že je to naposledy,“ dodal vizážista, který se s Hankou viděl v sobotu, dva dny před jejím náhlým úmrtím. ■