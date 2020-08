Marie Doležalová odhodila stud a ukázala tělo po porodech

Marie Doležalová odhodila stud. Foto uvnitř článku Foto: instagram M.Doležalové

Herečka Marie Doležalová (33) odhodila stud a zveřejnila fotku svého těla. Dvojnásobná maminka se zapojila do projektu na podporu žen po porodu, který má poukázat na to, že se ženy nemají stydět za svou (ne)dokonalou postavu.

Herečka, jež před pěti lety vyhrála StarDance se svým současným partnerem a otcem dětí Markem Zelinkou, připustila, že pro ni zveřejnění fotky nebylo úplně jednoduché.

„Nevyfotila byste se pro náš projekt na podporu žen po porodu, aby věděly, že tělo potom není dokonalý? No, nevyfotila, protože já se nikde ukazovat nechci, já se za to svoje momentálně stydím,“ svěřila se herečka na Instagramu s první myšlenkou, která po otázce následovala.

Marie Doležalová se v mateřství našla.

Pak si to ale rozmyslela. „Jenže mi to zůstalo v hlavě. Tohle nebyla žádná průkopnická fotka, to měl bejt vtípek, kde je jenom prst a tělo mimo záběr, jako že haha, těhotný ještě možná, ale po dvou porodech už prostě na Instagram, tělo, nesmíš. Ale pak mi to přestalo připadat vtipný. Jak nesmí? Kam nesmí? Próč?!! Dyť toho se mnou tolik zažilo, dyť jiný nemám! Dyť dokonalost života je uspat dokonalý miminko na nedokonalým těle!! Dyť dokonalost je, že dokonalost dostane jinej význam,“ míní Doležalová.

„Já tady nehlásám žádný odboje, jako buďme hrdě povolené a jeté, nenáviďme dvacítky! Pěstujme duši a na tělo kašleme! To ne, jen chci říct, že když chci něco změnit, vždycky se to přeci musí s jemností a hlavně s láskou. Ženy, milujme svá těla VŽDYCKY, nikdo jinej to za nás neudělá. Měňme se kvůli sobě, ne kvůli nim,“ dodala herečka, jejíž odvahu pochválila i Dagmar Havlová (67).

„Mařenko statečná, moudrá, vtipná, skvělá herečko, krásná JSI a budeš zrát jako víno. Protože kdo má světlo v duši, nikdy nezestárne, to si pamatuj,“ chválila ji někdejší první dáma.

„Jseš totálně hustá a fakt ti rozumím,“ přidala se Berenika Kohoutová (29). „Seš krásná Marie, žeru tě,“ vysekla jí poklonu i další mamina Aneta Krejčíková (29).

Marie Doležalová vychovává dvouletou dceru Alfrédu a syna Rudolfa, který se narodil letos na jaře. ■