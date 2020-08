Andrea Bocelli zpívající v angličtině? Takhle slavný tenorista přál k 94. narozeninám legendárnímu jazzmanovi

Tony Bennett a Andrea Bocelli Profimedia.cz

Krásné narozeninové video mu natočil i nevidomý italský operní pěvec Andrea Bocelli (61). Ten nyní tráví dovolenou na jachtě v Itálii, odkud mu vzkaz poslal napůl v italštině a napůl v angličtině, což je u Bocelliho nezvyklé.

„Drahý Tony, z jednoho z nejkrásnějších a nejkouzelnějších míst, které Itálie nabízí, ti chci popřát v tvém oficiálním jazyce. Přeji ti jen to nejlepší a udělám to ještě tímto způsobem,“ promluvil Andrea italsky ke svému příteli a následně zazpíval klasické Happy Birthday v angličtině.

Kromě Bocelliho popřáli k požehnanému věku také další hvězdy jako například Elton John, Lady Gaga (34), Barbra Streisand, Brooke Shields či Sting.

Kariéra Tonyho Bennetta začala v roce 1951 písní Because of You, která se ihned dostala na první příčky hitparád. Následoval hit Rags to Riches v roce 1953. V roce 1962 natočil svůj slavný hit I Left My Heart in San Francisco, poté jeho kariéra vzhledem k rockové éře v hudebním světě na chvíli utichla.

Svůj comeback zažil na konci osmdesátých a devadesátých let. Za svou kariéru získal 19 cen Grammy a dvě ceny Emmy, prodal přes 50 miliónů desek.

Hudební velikán v práci dodnes nepolevuje, a jak sám napsal na svém profilu: "Je to už padesát let, co jsem nazpíval píseň s názvem To nejlepší teprve přijde, a tohoto hesla a sentimentu se stále držím".

S legendárním jazzmanem nazpívaly v minulosti duet například tyto hvězdy: Barbra Streisand, Amy Winehouse, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, Gloria Estefan, Queen Latifah, Sheryl Crow, Mariah Carey, Celine Dion a desítky dalších.

Bennett se narodil na předměstí New Yorku v italsko-americké rodině. Jeho rodné jméno je Anthony Dominick Benedetto. ■