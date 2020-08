Z odchodu manželky Jiřího Krampola je v šoku: Marie Pojkarová před pár dny s Hankou mluvila

Hana Krampolová a Marie Pojkarová (vlevo) Foto: archiv M. Pojkarové

„Jsem v naprostém šoku. Vůbec nechápu, co se stalo. Bylo jí dobře, přibrala dvacet kilogramů a říkala mi, jak se dobře cítí,“ svěřila Super.cz Pojkarová, která s Krampolovými a dalšími přáteli trávila jednu z posledních akcí.

Dokonce se domlouvali, že si to brzy zase zopakují. „Mluvila jsem s ní tak před třemi dny a zvala jsem je na grilovaní na naši chatu na Slapech. Říkala, že je ráda, že volám. Pozvala jsem je na tuhle sobotu, jenže Jiřík měl mít vystoupení, tak jsme se domluvili, že přijedou tu další, nebo kdykoliv se jim to bude hodit,“ řekla Pojkarová.

„Je to hrozné. Měla jsem ji ráda, byla to fajn holka. Jirkovi jsem vyjádřila upřímnou soustrast, ale vůbec to nemohu pochopit. Vypadala teď dobře a moc jí to slušelo,“ dodala smutně zpěvačka. ■