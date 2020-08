Dvojnásobná maminka Kristýna Leichtová propaguje kojení: Zvěčnila se s malou dcerkou u prsu

Kristýna Leichtová Foto: Instagram K. Leichtové

V červnu se Kristýna Leichtová (34) stala podruhé maminkou. Známá herečka a její partner Vojtěch Štěpánek do rodiny přivítali druhou dceru, které dali jméno Rozárka. Mateřství si hvězda seriálu Comeback naprosto užívá a stejně jako s prvorozenou Dorotkou propaguje kojení.

Tomu je zasvěcen celý první srpnový týden, a Kristýna se tak rozhodla zveřejnit snímek z intimní chvilky se svou holčičkou. „Světový týden kojení! Kojím ráda, kojím furt,“ napsala k fotce, na které leží a poklidně krmí své miminko, Leichtová.

Zvěčnit se s potomkem u prsu nechala už i se svou první dcerkou. Tu loni v srpnu kojit přestala, což tehdy nesla poněkud těžce.

„A je to pryč. Za sebe musím říct, že přestat kojit byl pro mě daleko větší psychický zásah, než celý těhotenství a šestinedělí dohromady! Ale co nadělám, miminko si samo řekne, co je pro něj nejlepší,“ svěřila tehdy herečka. ■